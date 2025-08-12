Інтерфакс-Україна
21:01 12.08.2025

Спікери парламентів України та Чехії домовились про координацію дій для збереження територіальної цілісності та незалежності України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів телефонну розмову зі спікером Сенату Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом, під час якої сторони обговорили досягнення справедливого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку для України та всієї Європи, повідомляється в телеграм-каналі українського парламенту.

"Позиція Сенату Чехії чітка й незмінна: жодних переговорів про Україну — без України. Чеський народ добре знає зі своєї історії, чим закінчуються рішення, ухвалені за спиною, і ніколи цього не допустить стосовно України", — наголосив Стефанчук.

Співрозмовники відзначили важливість консолідованої позиції Європейського Союзу у мирному процесі та домовилися продовжувати координацію дій задля збереження територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, відзначається в повідомленні.

 

