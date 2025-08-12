Інтерфакс-Україна
Події
20:59 12.08.2025

Успішними у посередницькій місії повернення українських дітей були Катар і Ватикан – Зеленський

Україна не може домовитися з РФ про повернення своїх незаконно депортованих дітей, успішними у посередницькій місії їхнього повернення були Катар і Ватикан, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми не можемо домовитися з ними (РФ – ІФ-У) про повернення дітей. Ми домовляємося з іншими країнами, які ведуть посередницьку місію. Найуспішнішими були катарці. Поки вони нам допомагали. Ми звертаємося до них, даємо списки і вони повертають. Також були успішними Ватикан, кардинал Дзуппі (Матео- ІФ-У) керував цим процесом при Папі Франциску і при Папі Леву", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що Україна передає списки дітей, і ці країни допомагають, однак на рівні українського і "руского" омбудсменів це поки неможливо.

"Чому ми й хотіли в цьому тристоронньому треку поставити крапку в деяких речах: ceasefire, обмін всіх на всіх, повернення дітей. Це те, від чого всі виграють: Президент Трамп виграє, "русские" нічого не програють, українці нічого не програють. Це компроміс нормальний, ceasefire", - пояснив президент.

За його словами, нехай час на припинення вогню буде будь-який, нехай його обирає США або РФ, для того, щоб підготувати план, для того, "щоб ми могли знайти якісь компроміси в закінченні війни".

Зеленський додав, що їх можна знайти, але потрібно кілька зустрічей на різних рівнях, щоб обговорити можливості якимось чином закінчити цю війну.

"На це потрібен якийсь час. А як можна знайти компроміси в тому, що "русскіє" просто ставлять ультиматуми? Путін завжди говорить ультиматумами. Але я вважаю, що у нього немає таких сил проти Трампа, щоб з ним спілкуватися ультиматумами", - наголосив він.

