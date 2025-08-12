Зеленський не знає результату зустрічі Трампа та Путіна на Алясці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не знає, про що будуть говорити президент США Дональд Трамп і Володимир Путін під час своїх перемовин на Алясці 15 серпня.

"Результату цієї двосторонній зустрічі на Алясці я не знаю. Тобто ми побачимо це з вами, напевно. Я не знаю про що будуть вони говорити без нас. Напевно, є свій двосторонній трек. Українські питання повинні обговорюватись утрьох щонайменше", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Однак, він вважає, що те, що Трамп і Путін будуть зустрічатись на території США, це "особиста перемога" Путіна. Окрім того, тоді він виходить з ізоляції, тому що з ним зустрічаються на території США.

"Третє: він цією зустріччю якимось чином відтермінував санкційну політику. У президента Трампа є серйозні санкції, і ми дуже чекаємо на ці санкції. Ми подивимося, що буде далі. У нас завтра буде розмова в форматі всієї Європи і США", - повідомив президент.