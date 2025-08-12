Інтерфакс-Україна
Події
20:19 12.08.2025

Зеленський не знає результату зустрічі Трампа та Путіна на Алясці

1 хв читати
Зеленський не знає результату зустрічі Трампа та Путіна на Алясці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не знає, про що будуть говорити президент США Дональд Трамп і Володимир Путін під час своїх перемовин на Алясці 15 серпня.

"Результату цієї двосторонній зустрічі на Алясці я не знаю. Тобто ми побачимо це з вами, напевно. Я не знаю про що будуть вони говорити без нас. Напевно, є свій двосторонній трек. Українські питання повинні обговорюватись утрьох щонайменше", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Однак, він вважає, що те, що Трамп і Путін будуть зустрічатись на території США, це "особиста перемога" Путіна. Окрім того, тоді він виходить з ізоляції, тому що з ним зустрічаються на території США.

"Третє: він цією зустріччю якимось чином відтермінував санкційну політику. У президента Трампа є серйозні санкції, і ми дуже чекаємо на ці санкції. Ми подивимося, що буде далі. У нас завтра буде розмова в форматі всієї Європи і США", - повідомив президент.

Теги: #путін #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 12.08.2025
Москва до 15 серпня готуватиме певний інформпростір, що ніби РФ просувається на фронті – Зеленський

Москва до 15 серпня готуватиме певний інформпростір, що ніби РФ просувається на фронті – Зеленський

20:17 12.08.2025
Зеленський: Путіну потрібна "фоточка" з зустрічі з Трампом, розмови без України "не будуть сприйматись по факту"

Зеленський: Путіну потрібна "фоточка" з зустрічі з Трампом, розмови без України "не будуть сприйматись по факту"

20:13 12.08.2025
Зеленський: Україна не вийде з Донбасу, оскільки цей регіон для РФ –плацдарм для майбутнього нового наступу

Зеленський: Україна не вийде з Донбасу, оскільки цей регіон для РФ –плацдарм для майбутнього нового наступу

20:10 12.08.2025
Віткофф повідомив, що напевно, Путін хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу - Зеленський

Віткофф повідомив, що напевно, Путін хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу - Зеленський

20:06 12.08.2025
РФ готується до наступальної операції на запорізькому, покровському та новопавлівському напрямках – Зеленський

РФ готується до наступальної операції на запорізькому, покровському та новопавлівському напрямках – Зеленський

18:47 12.08.2025
Зеленський: найкраще в День молоді –конкретика, яка дає відповіді на питання молоді

Зеленський: найкраще в День молоді –конкретика, яка дає відповіді на питання молоді

18:14 12.08.2025
Зеленський після розмови з президентом Румунії: зараз все вирішує рішучість Трампа та єдність Європи

Зеленський після розмови з президентом Румунії: зараз все вирішує рішучість Трампа та єдність Європи

17:38 12.08.2025
Ердоган та Зеленський обговорили можливе проведення саміту лідерів України та Росії у Стамбулі

Ердоган та Зеленський обговорили можливе проведення саміту лідерів України та Росії у Стамбулі

16:41 12.08.2025
Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

16:39 12.08.2025
Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

ВАЖЛИВЕ

Москва до 15 серпня готуватиме певний інформпростір, що ніби РФ просувається на фронті – Зеленський

Зеленський: Путіну потрібна "фоточка" з зустрічі з Трампом, розмови без України "не будуть сприйматись по факту"

Зеленський: Україна не вийде з Донбасу, оскільки цей регіон для РФ –плацдарм для майбутнього нового наступу

Зеленський провів нараду з дипломатами: готуємо кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів

Віткофф повідомив, що напевно, Путін хоче, щоб Україна вийшла з Донбасу - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський провів нараду з дипломатами: готуємо кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів

ВАКС засудив на 5 років ув'язнення депутата райради Одещині за підбурювання до підкупу місцевих депутатів

Зеленський: Зроблені кроки для виправлення ситуації на покровському напрямку

Путін під час зустрічі з Трампом наполягатиме на виході ЗСУ з Донецької області та невступі України в НАТО

Верховний суд підтвердив правомірність анулювання НБУ ліцензій та виключення з держреєстру ПТ "Європоліс"

На підконтрольну Україні територію повернули маму з чотирма дітьми - Єрмак

До системи оцінювання повсякденного функціонування, яка замінила МСЕК, вже залучені 300 багатопрофільних лікарень – Карчевич

Депутати відхилили "правки Дубіля" стосовно закупівлі ліків до законопроєкту про Defence City

Ердоган готовий організувати зустріч лідерів України, США, РФ та Туреччини - Зеленський

"Укргідроенерго" має найменші запаси води за останні десятиріччя – глава компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА