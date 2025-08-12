Путін під час зустрічі з Трампом наполягатиме на виході ЗСУ з Донецької області та невступі України в НАТО

Довірений радник Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Дмитро Суслов заявляє, що російська сторона зараз ставить менше умов для укладання мирної угоди з Україною, але серед них залишаються зобов'язання України не вступати до НАТО та виведення українських військ з підконтрольних українському урядові районів Донецької та Луганської областей, натомість російські окупаційні війська готові вийти з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей.

В опублікованому у вівторок інтерв’ю італійській Corriere della Sera на питання, чого Путін очікує від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці в п'ятницю, Суслов відповів: "Є два можливі варіанти. Перший — щоб два президенти ухвалили двосторонній російсько-американський план досягнення перемир'я в Україні".

"Це має вирішальне значення з точки зору Кремля: угода укладена між нами та Сполученими Штатами, виключаючи Україну та Європу. Цей план може включати виведення українських військ з районів Донбасу, де вони все ще присутні, та виведення Росії з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, при цьому лінія фронту залишиться незмінною в інших районах. Я пам'ятаю, що рік тому Москва просила українців повністю вивести війська з усіх чотирьох анексованих областей, а зараз вона просить лише про виведення з Донбасу. Важливою частиною угоди є зобов'язання України не вступати до НАТО", - сказав зовнішньополітичний радник Путіна.

При цьому він дав зрозуміти, що максималістські очікування РФ залишаються незмінними. "Зобов'язання не вступати до Атлантичного альянсу є важливою передумовою будь-якого перемир'я. Тоді остаточні угоди, природно, також повинні будуть включати демілітаризацію України та конституційну реформу за федеральними принципами", - сказав Суслов.

У той же час він відзначив, що РФ "тепер готова до переговорів про припинення вогню, а не лише про остаточну угоду".

Другим варіантом радник Путіна назвав припинення Трампом всієї військової допомоги Києву та продажу зброї європейцям, щоб вони могли передати її Україні, що "прискорило б її поразку та повний крах" як відповідь на відмову Зеленського приймати такі умови припинення вогню.

На питання, чому Трамп у цьому випадку діяв би проти України, не запроваджуючи жодних каральних заходів проти РФ, Суслов відповів, що Трамп вже сам поставив себе у скрутне становище, коли попросив Китай, Індію та Бразилію припинити імпорт російської нафти, погрожуючи їм вторинними санкціями, і таким чином Путін пропонуватиме Трампу зручний вихід з ситуації.

"Якби зустріч на Алясці пройшла успішно, зі схваленням спільного плану перемир'я в Україні, запал, який він безрозсудно запалив з Китаєм, Індією та Бразилією, був би розряджений, і американський президент міг би навіть претендувати на історичні заслуги. Саме тому ми очікуємо, що Трамп прийме пропозицію Путіна. Для нього це саме вихід", - сказав Суслов.