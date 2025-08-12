Інтерфакс-Україна
18:02 12.08.2025

Безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані

Вдруге за тиждень безпілотники Служби безпеки України атакували термінал зберігання "шахедів" у Татарстані, повідомляє СБУ в телеграм-каналі.

"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "шахеди", а також іноземні комплектуючі до них", - йдеться в повідомленні української спецслужби у вівторок.

В СБУ уточнюють, що склад розташований у російському населеному пункті Кзил-Юл (Республіка Татарстан) за 1300 км від України.

"Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, у приміщеннях якого зафіксовано осередки займання", - зазначають у відомстві.

 

В СБУ наголошують, що продовжують низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ.

"Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть й надалі", - йдеться в повідомленні.

Попередня атака далекобійних безпілотників СБУ на цей військовий об’єкт РФ відбулася 9 серпня цього року.

