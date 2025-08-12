Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 122 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"З початку доби відбулося 122 боєзіткнення. Противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 35 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27718