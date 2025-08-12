Інтерфакс-Україна
Події
02:02 12.08.2025

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 122 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"З початку доби відбулося 122 боєзіткнення. Противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши 106 КАБ, здійснив 3764 удари дронами-камікадзе та 3764 обстріли позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 35 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27718

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:04 12.08.2025
Сили оборони України звільнили Степне та Новокостянтинівку в Сумській області — Генштаб

Сили оборони України звільнили Степне та Новокостянтинівку в Сумській області — Генштаб

23:45 11.08.2025
Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

20:33 11.08.2025
Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

20:02 11.08.2025
Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

19:55 11.08.2025
Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

19:25 11.08.2025
Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

17:12 11.08.2025
Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

15:58 11.08.2025
Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

13:37 11.08.2025
РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

08:22 11.08.2025
Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

ОСТАННЄ

Саратовський НПЗ "Роснефти" зупинив прийом нафти після атаки дрона — ЗМІ

В Алясці відбудеться мітинг проти візиту Путіна

Єрмак обговорив із Рубіо координацію позицій напередодні важливих дипломатичних кроків

Трамп продовжив відстрочку дії мит на китайські товари ще на 90 днів - ЗМІ

У Куп’янську поранено чоловіка внаслідок удару ворожого БпЛА

"Укрзалізниця" фіксує попит 5-8 пасажирів на одне місце на найпопулярніших напрямках у піковий сезон

Сили оборони знищили командний пункт 85-ї бригади військ РФ на Донеччині

Трамп оголосив про відправлення до Вашингтона Національної гвардії США

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА