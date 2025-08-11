Інтерфакс-Україна
Події
15:41 11.08.2025

Україна не повинна сповільнювати реформи та ставити під сумнів верховенство права - голова МЗС Чехії про євроінтеграцію

Фото: https://mzv.gov.cz/

Україна вже є і має бути частиною Західного світу, але останні тижні нагадали, що її приєднання до ЄС і НАТО залежить від дій самої України, відзначив міністр закордонних прав Чехії Ян Ліпавський, який зараз перебуває з шостим візитом до України.

"Українці захищають цінності, на яких тримається Європа. Вони боронять світ, який ми будували десятиліттями для наших дітей… Українці усвідомлюють, що у майбутньому безпеку і процвітання країни забезпечить лише інтеграція країни до Європейського Союзу і НАТО. У цьому Україна має нашу велику підтримку, хоча і не безмежну. Україна не повинна сповільнювати реформи в країні, так само як і не повинна ставити під сумнів верховенство права та антикорупційні заходи. Це – крихкі, але необхідні складові правил українського шляху до Європи. Ми не відступимо від цих вимог", - написав Ліпавський в своїй колонці для "Європейської правди", опублікованій в понеділок.

Він відзначив, що РФ щодня вчиняє воєнні злочини та звірства, зокрема цілеспрямоване викрадення та перевиховання дітей. "Востаннє подібні речі коїв на нашому континенті Гітлер майже сто років тому. Такі дії мали б залишитися в минулому, забороненими назавжди. Утім, багато хто досі вважає, що ця агресія не стосується Заходу. Це – помилка. Це стосується кожного з нас – безпосередньо і глибоко", - наголосив голова чеської дипломатії.

Ліпавський відзначив, що РФ "хоче перевиховати українців у російський народ і перетворити Україну на російську провінцію та сателіт, щоб потім зруйнувати всю західну цивілізацію", але українці "не хочуть бути викраденими назад на схід".

Він висловив упевненість в тому, що "Україна і Європа переможуть".

"Так само як Дніпро, Херсон є Європою, Запоріжжя є Європою, Кривий Ріг є Європою. А Донецьк, Луганськ, Маріуполь і Крим будуть Європою, коли над ними знову майорітиме український прапор, бо Україна – це Європа, і вона веде боротьбу в протистоянні цивілізацій за майбутнє чехів, а також французів, італійців, німців, поляків та багатьох інших народів", - наголосив Ліпавський.

