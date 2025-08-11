У Києві затримали чоловіка, який за $15-25 тис. допомагав знімати чоловіків з військового обліку

Фото: https://t.me/kyiv_pro_office/

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру киянину, який пропонував свої послуги зі зняття військовозобов’язаних з розшуку, а також визнання їх непридатними до служби з подальшим зняттям з військового обліку.

"За таку допомогу чоловік брав з військовозобов’язаних від $15 до 25 тис. Гроші від "клієнтів" він отримував у кілька етапів", - йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури столиці, затримали чоловіка відразу після одержання чергового "траншу" у сумі $7 тис. 500 за видачу військовозобов’язаному документів про зняття з військового обліку.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили копії документів інших військовозобов’язаних, а також печатки різних установ та організацій.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються спільники підозрюваного, зв’язками з якими він користувався.