На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 4 людини загинуло та 9 поранено, в тому числі троє правоохоронців

Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, атакуючи житлові будівлі та інфраструктуру. Минулої доби країна-агресор атакувала мирне населення з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БпЛА, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Під вогнем противника перебували 37 населених пунктів, у тому числі Херсон та Білозерка. За даними поліції, у населених пунктах пошкоджень зазнали два багатоквартирні та 13 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, три автомобілі, заклад охорони здоров’я.

Упродовж доби росіяни атакували ударними дронами Станіслав. Загинули 37-річний чоловік та 62-річна жінка.

Окупанти вдарили з безпілотника по Білозерці. Постраждав 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму й уламкове поранення стегна.

В Українці російські військові скинули вибухівку з БпЛА на житловий квартал. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль та поранено 32-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення спини й ноги.

У Качкарівці через атаку російським FPV-дроном загинув 50-річний місцевий житель. Тяжко поранені ще двоє чоловіків віком 45 та 47 років. У них діагностували мінно-вибухові травми й уламкові поранення різних частин тіла.

Атаки FPV-дронами спричинили пошкодження трьох приватних будинків в Осокорівці, Новодмитрівці й Білозерці, а також багатоквартирного в Дудчанах.

З реактивних систем залпового вогню армія рф обстріляла Широку Балку. Зазнав пошкоджень житловий будинок.

Військові окупаційної армії скинули вибухівку з БпЛА на 48-річного жителя Дніпровського. Внаслідок атаки він загинув на місці.

У Молодіжному в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки.

На трасі у Чорнобаївській громаді військові рф атакували дроном типу "FPV" цивільний автомобіль. Постраждала 34-річна жінка, у неї вибухова травма та забої рук. Через іншу атаку FPV-дроном пошкоджено вантажний автомобіль безпосередньо в Чорнобаївці.

Вдень у Центральному районі Херсона внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 31-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму.

Пізніше окупанти здійснили скид із дрона на екіпаж патрульної поліції, який оформлювали ДТП. Постраждали троє поліцейських віком 29 до 34 роки, у всіх контузії.

У центральній частині міста ударами FPV-дронів пошкоджено два приватні будинки. Артилерійським вогнем пошкоджено інфраструктуру закладу охорони здоров’я та ще один приватний будинок.

У прибережній зоні Корабельного району в результаті мінометного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Також через скид із БпЛА пошкоджено приватний будинок.

З артилерії ворог бив по Дніпровському району, там пошкоджено приватний будинок.

На місцях ударів росіян працювали всі профільні служби, які ліквідовували та документували наслідки обстрілів.