Інтерфакс-Україна
Події
12:24 11.08.2025

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 4 людини загинуло та 9 поранено, в тому числі троє правоохоронців

2 хв читати
На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 4 людини загинуло та 9 поранено, в тому числі троє правоохоронців

Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, атакуючи житлові будівлі та інфраструктуру. Минулої доби країна-агресор атакувала мирне населення з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та БпЛА, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Під вогнем противника перебували 37 населених пунктів, у тому числі Херсон та Білозерка. За даними поліції, у населених пунктах пошкоджень зазнали два багатоквартирні та 13 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, три автомобілі, заклад охорони здоров’я.

Упродовж доби росіяни атакували ударними дронами Станіслав. Загинули 37-річний чоловік та 62-річна жінка.

Окупанти вдарили з безпілотника по Білозерці. Постраждав 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму й уламкове поранення стегна.

В Українці російські військові скинули вибухівку з БпЛА на житловий квартал. Внаслідок удару пошкоджено автомобіль та поранено 32-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення спини й ноги. 

У Качкарівці через атаку російським FPV-дроном загинув 50-річний місцевий житель. Тяжко поранені ще двоє чоловіків віком 45 та 47 років. У них діагностували мінно-вибухові травми й уламкові поранення різних частин тіла. 

Атаки FPV-дронами спричинили пошкодження трьох приватних будинків в Осокорівці, Новодмитрівці й Білозерці, а також багатоквартирного в Дудчанах.

З реактивних систем залпового вогню армія рф обстріляла Широку Балку. Зазнав пошкоджень житловий будинок.

Військові окупаційної армії скинули вибухівку з БпЛА на 48-річного жителя Дніпровського. Внаслідок атаки він загинув на місці.

У Молодіжному в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено чотири приватні будинки.

На трасі у Чорнобаївській громаді військові рф атакували дроном типу "FPV" цивільний автомобіль. Постраждала 34-річна жінка, у неї вибухова травма та забої рук. Через іншу атаку FPV-дроном пошкоджено вантажний автомобіль безпосередньо в Чорнобаївці.

Вдень у Центральному районі Херсона внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 31-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму.

Пізніше окупанти здійснили скид із дрона на екіпаж патрульної поліції, який оформлювали ДТП. Постраждали троє поліцейських віком 29 до 34 роки, у всіх контузії.

У центральній частині міста ударами FPV-дронів пошкоджено два приватні будинки. Артилерійським вогнем пошкоджено інфраструктуру закладу охорони здоров’я та ще один приватний будинок.

У прибережній зоні Корабельного району в результаті мінометного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Також через скид із БпЛА пошкоджено приватний будинок.

З артилерії ворог бив по Дніпровському району, там пошкоджено приватний будинок.

На місцях ударів росіян працювали всі профільні служби, які ліквідовували та документували наслідки обстрілів. 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 11.08.2025
Росіяни 26 раз обстріляли Донеччину, загинуло двоє людей, 11 поранені

Росіяни 26 раз обстріляли Донеччину, загинуло двоє людей, 11 поранені

15:53 10.08.2025
Росіяни продовжують атакувати Херсонщину, троє людей загинули – ОВА

Росіяни продовжують атакувати Херсонщину, троє людей загинули – ОВА

12:41 10.08.2025
Росіяни за добу 28 разів обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

Росіяни за добу 28 разів обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

09:10 10.08.2025
Двоє людей загинули та 17 поранено на Херсонщині через російські обстріли

Двоє людей загинули та 17 поранено на Херсонщині через російські обстріли

07:46 10.08.2025
Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області - Федоров

19:25 09.08.2025
Окупанти атакують Дніпропетровщину дронами і артилерією, двоє постраждалих

Окупанти атакують Дніпропетровщину дронами і артилерією, двоє постраждалих

07:42 09.08.2025
Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

07:17 09.08.2025
Окупанти протягом минулої доби завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

Окупанти протягом минулої доби завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

08:44 08.08.2025
Ворог бив по Дніпропетровщині дронами та артилерією, є пошкодження

Ворог бив по Дніпропетровщині дронами та артилерією, є пошкодження

07:46 08.08.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

Сенатор Грем заявив про обмін територіями між РФ та Україною в рамках угоди про припинення вогню

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

ОСТАННЄ

ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

Україна має бути залучена до переговорів щодо своєї території – голова МЗС Іспанії

Прикордонники затримали батька і сина, які облаштували вантажівки для незаконного переправлення порушників через кордон – ДСНС

Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

США погодились проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю Трампа з Путіним – Туск

Безпілотники СБУ уразили Арзамаський приладобудівний завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101, – джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА