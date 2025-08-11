11 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1265 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1265 RUSSIAN AGRESSION

11 серпня відзначають Всесвітній день сталевих барабанів, День хіп-хопу, День кінетичного піску.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Євпла.

Всесвітній день сталевих барабанів

Щороку 11 серпня світ відзначає Всесвітній день сталевих барабанів - це свято музики, культури й сталого розвитку, унікальне свято, присвячене інструменту, що став не лише музичною візитівкою Тринідаду і Тобаго, але й символом культурного самовираження, стійкості та інновацій.

День хіп-хопу

День хіп-хопу відзначається щороку 11 серпня, вшановує один з найвпливовіших і найбільш динамічних музичних жанрів і культурних рухів у світі. Жанр пройшов шлях від зародження в Бронксі до глобального впливу, хіп-хоп трансформував музику, моду, мову та багато іншого.

День кінетичного піску

Це свято було започатковане компанією Spin Master, яка створює різноманітні дитячі іграшки. Мета цього дня — популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску. Кінетичний пісок — це особливий матеріал, який складається з кварцового піску та полідиметилсилоксану. Він не прилипає до рук, не розлітається, і з нього можна ліпити різні фігури. Кінетичний пісок також гіпоалергенний і безпечний для дітей.

Цього дня народилися:

120 років від дня народження Юрія Свиридовича Кобилецького (справж. - Іван Спиридонович) (1905-1987), українського літературознавця, критика;

120 років від дня народження Ервіна Чаргаффа (1905-2002), американського біохіміка, першого дослідника денатурації ДНК, народженого в Україні;

75 років від дня народження Стіва Возняка (повне - Стівен (Степан) Гері Возняк) (1950), американського винахідника українського походження, піонера комп'ютерних технологій, конструктора одного з перших персональних комп'ютерів у світі.

65 років від дня народження українського футболіста, другого найстаршого футболіста в історії вищої ліги чемпіонату України Ігоря Біскупа.

Ще в цей день:

1906 - У Великій Британії Юджин Ласт отримує патент на звукове кіно;

1926 - Компанія "Kodak" оголошує про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;

2003 - Українські війська входять в Ірак для виконання миротворчої місії;

2011 - Запроваджують інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка;

2016 - Рада Безпеки ООН проводить закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтверджує позицію щодо територіальної цілісності України.

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Євпла

Святий Євпл жив у III-IV століттях на Сицилії. Він служив архідияконом у місті Катанія. Євпл завжди носив із собою Євангеліє та проповідував християнську віру. Під час правління римського імператора Діоклетіана його схопили язичники та кинули до в’язниці. Євпл визнав перед усіма, що є християнином, і за це його піддали тортурам. Попри катування, він не відрікся від своєї віри. Під час страти мечем він продовжував проповідувати. Мощі святого Євпла зберігаються в церкві міста Тревіко в Італії.

Іменини: Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія.