Інтерфакс-Україна
19:21 10.08.2025

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі Зеленського і Путіна. Венс сказав про це в інтерв'ю Fox News, фрагмент якого розмістив у власному профілі на платформі X.

"Впродовж шести місяців президент сам, він попросив мене, він попросив секретаря Рубіо, звичайно, Стіва Віткоффа, ми активно працювали, намагаючись вийти з глухого кута. Одним з найважливіших глухих кутів є те, що Володимир Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, главою України. І президент тепер має це змінити", - зазначив Венс в інтерв’ю Fox News.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли, відверто кажучи, намагаємося розібратися з графіком та іншими подібними речами, щоб ці три лідери могли сісти за стіл переговорів і обговорити закінчення цього конфлікту", - додав віцепрезидент США, висловивши переконаність, що результатом не буде задоволений ніхто.

"Якщо взяти поточну лінію зіткнення між Росією та Україною, ми будемо намагатися знайти якесь переговорне врегулювання, з яким зможуть змиритися українці та росіяни, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства. Це не зробить нікого надзвичайно щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені цим", - сказав Венс.

Він також послався на власну приватну розмову з Трампом.

"Я не думаю, що можливо сісти за стіл переговорів без лідерства Дональда Трампа. І президент сказав мені це сьогодні, приватно сказав: "Послухай, може, це спрацює, а може, і ні, але це варто спробувати. Варто спробувати", -наголосив Венс.

 

 

Теги: #сша #венс #рф

