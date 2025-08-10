УЧХ надає допомогу евакуйованим з району Корабел у Херсоні

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест продовжує надавати допомогу мешканцям Херсону, евакуйованим з мікрорайону Корабел.

“В евакуаційному пункті міста, куди привозять евакуйованих, працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста. Там волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста забезпечують людей перекусами, напоями та питною водою. У пункті також можна зарядити мобільні пристрої”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

У пункті та шелтерах працюють 4 психологи напрямку психосоціальної підтримки УЧХ, які вже надали першу психологічну допомогу 543 евакуйованим, зокрема 65 херсонців потребували індивідуальних бесід з психологом. Волонтери УЧХ також проводять для евакуйованих інформаційні сесії з мінної небезпеки та навчають правилам поведінки під час обстрілів.

Людям вже видано понад 500 індивідуальних гігієнічних наборів, понад 400 наборів для надзвичайних ситуацій, понад 2500 літрів питної води у пляшках.

Наразі волонтери загонів швидкого реагування УЧХ продовжують евакуювати людей з числа маломобільних категорій населення до пункту прийому переміщених осіб. Евакуйованих літніх людей з хронічними захворюваннями госпіталізують у лікарені для подальшого обстеження та лікування.

Як повідомлялось, внаслідок атаки російської армії по Херсону пошкоджено міст до мікрорайону Корабел, після чого Херсонська ОВА оголосила про евакуацію мешканців цього району.