15:53 10.08.2025

Росіяни продовжують атакувати Херсонщину, троє людей загинули – ОВА

Російські окупанти продовжують атакувати з використанням БПЛА населені пункти Херсонської області, є загиблі та поранені, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Так, як повідомив Прокудін в телеграм-каналі, в результаті удару по селу Станіслав чоловік 1988 року народження дістав поранення, несумісні з життям.

Також була атакована Качкарівка Милівської громади.

"Під ворожий удар потрапили троє чоловіків. Один із місцевих мешканців помер дорогою до лікарні. Мої співчуття рідним і близьким вбитого. Ще двоє – дістали тяжкі травми. У ці хвилини медики борються за їхні життя в реанімації", - написав Прокудін.

Ще один мирний житель загинув у Білозерській громаді.

"Близько 11:30 окупанти атакували з дрона 48-річного чоловіка у селищі Дніпровське Білозерської громади. Він дістав смертельні травми", - повідомив голова ОВА.

