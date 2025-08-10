Інтерфакс-Україна
09:10 10.08.2025

Двоє людей загинули та 17 поранено на Херсонщині через російські обстріли

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще 17 зазнали поранень, повідомляє глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 17 - дістали поранення", - написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Білозерка, Берислав, Берегове, Велетенське, Веселе, Дудчани, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Надіївка, Наддніпрянське, Новокаїри, Новоберислав, Новоолександрівка, Олександрівка, Осокорівка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Томарине, Токарівка, Червоний Маяк, Чорнобаївка, Золота Балка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили автобус та приватні автомобілі.

Теги: #херсонська_область #обстріли

