Інтерфакс-Україна
Події
08:32 10.08.2025

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

1 хв читати
ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протиповітряна оборони ліквідувала 70 зі 100 ворожих безпілотників, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в ніч на 10 серпня (із 23.00 9 серпня) противник атакував 100 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 30 БПЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

 

Теги: #генштаб_зсу #атаки_рф #зведення #бпла

