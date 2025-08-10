Білий дім розглядає можливість запрошення Зеленського на Аляску - ЗМІ

Білий дім розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де президент Дональд Трамп має зустрітися з Володимиром Путіним, повідомляє NBC з посиланням на високопоставленого чиновника США та три поінформовані джерела.

"Це питання обговорюється", – цитує видання одного з них.

Видання повідомляє, що незрозуміло, чи буде Зеленський зрештою на Алясці для зустрічей. За словами чиновника адміністрації, це "абсолютно" можливо.

"Усі дуже сподіваються, що це станеться", – каже він.

На запитання, чи офіційно США запросили Зеленського на Аляску, чиновник Білого дому відповів: "Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, яку запросив президент Путін".

Як повідомлялося, Трамп оголосив, що 15 серпня зустрінеться з Путіним на Алясці, намагаючись забезпечити припинення вогню в Україні. Спочатку Білий дім поставив умовою зустрічі Путіна з Зеленським для проведення зустрічі Трампа та президента Росії зустріч Путіна з Зеленським, але пізніше Трамп заявив, що це не було попередньою умовою.

https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/white-house-considering-inviting-zelenskyy-alaska-rcna224070