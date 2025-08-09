РФ дроном вдарила по автобусу в Херсоні, дві жертви та 16 поранених - Прокудін

Фото: Фб Прокудіна

Росія в суботу вранці вдарила дроном по цивільному автобусу в передмісті Херсона, внаслідок чого загинули дві людини та 16 людей постраждали, повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Це був звичайний ранок, який росіяни перетворили на трагедію. Люди їхали у справах. Раптом – вибух. Російські терористи свідомо вдарили з дрона по автобусу у передмісті Херсона. Загинули двоє чоловіків віком близько 50 та 70 років. Нині відповідні служби встановлюють особи загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", - написав він в телеграмі.

Також, за словами Прокудіна, постраждали 16 людей, з них 10 жінок та 6 чоловіків.

Між тим, одного тяжкотравмованого бригада "швидкої" евакуювала до сусідньої області. У нього – відкрита черепно-мозкова травма та поранення голови.

Також четверо пасажирів, які дістали важкі поранення життєво важливих органів, нині перебувають у реанімації. Трьох прооперували і стабілізували їхній стан, за життя одного лікарі борються у ці хвилини.

Ще чотирьох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості з переломами кісток та уламковими пораненнями, а сімох постраждалих після надання меддопомоги відпустили на амбулаторне лікування. У них – контузії та множинні непроникаючі уламкові поранення, повідомив Прокудін.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9786