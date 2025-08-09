Інтерфакс-Україна
Події
18:52 09.08.2025

РФ дроном вдарила по автобусу в Херсоні, дві жертви та 16 поранених - Прокудін

1 хв читати
РФ дроном вдарила по автобусу в Херсоні, дві жертви та 16 поранених - Прокудін
Фото: Фб Прокудіна

Росія в суботу вранці вдарила дроном по цивільному автобусу в передмісті Херсона, внаслідок чого загинули дві людини та 16 людей постраждали, повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Це був звичайний ранок, який росіяни перетворили на трагедію. Люди їхали у справах. Раптом – вибух. Російські терористи свідомо вдарили з дрона по автобусу у передмісті Херсона. Загинули двоє чоловіків віком близько 50 та 70 років. Нині відповідні служби встановлюють особи загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", - написав він в телеграмі.

Також, за словами Прокудіна, постраждали 16 людей, з них 10 жінок та 6 чоловіків.

Між тим, одного тяжкотравмованого бригада "швидкої" евакуювала до сусідньої області. У нього – відкрита черепно-мозкова травма та поранення голови.

Також четверо пасажирів, які дістали важкі поранення життєво важливих органів, нині перебувають у реанімації. Трьох прооперували і стабілізували їхній стан, за життя одного лікарі борються у ці хвилини.

Ще чотирьох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості з переломами кісток та уламковими пораненнями, а сімох постраждалих після надання меддопомоги відпустили на амбулаторне лікування. У них – контузії та множинні непроникаючі уламкові поранення, повідомив Прокудін.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9786

Теги: #автобус #херсон #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 09.08.2025
Ворожий БпЛА поцілив у меблевий магазин у Харкові, є поранені - Терехов

Ворожий БпЛА поцілив у меблевий магазин у Харкові, є поранені - Терехов

14:07 09.08.2025
Волонтери УЧХ двох областей беруть участь в евакуації мешканців Корабела у Херсоні

Волонтери УЧХ двох областей беруть участь в евакуації мешканців Корабела у Херсоні

13:08 09.08.2025
Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

10:39 09.08.2025
Окупанти 37 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 4 мирних жителів – обладміністрація

Окупанти 37 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 4 мирних жителів – обладміністрація

10:28 09.08.2025
В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація

В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація

10:12 09.08.2025
Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

20:41 08.08.2025
В Бучі знову пошкоджені 50 приватних будинків, деякі майже зруйновані – обладміністрація

В Бучі знову пошкоджені 50 приватних будинків, деякі майже зруйновані – обладміністрація

18:29 08.08.2025
У Херсоні померла поранена через російський обстріл жінка – ОВА

У Херсоні померла поранена через російський обстріл жінка – ОВА

16:07 08.08.2025
Через обстріли РФ на Донеччині знеструмлено шахту, 77 гірняків підняли на поверхню – ОВА

Через обстріли РФ на Донеччині знеструмлено шахту, 77 гірняків підняли на поверхню – ОВА

08:51 08.08.2025
Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на повазі до територіальної цілісності, РФ не повинна бути винагороджена – Сибіга

Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

ОСТАННЄ

Франція, Британія та Німеччина віддані підтримці України - Макрон

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом "координацію позиції" щодо спільної роботи з США для припинення російської агресії

Зеленський обговорив із премʼєром Іспанії Санчесом необхідність врахування "спільної європейської позиції" на шляху до справедливого миру

Керівник ЦПД: Путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України

Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

Політики та експерти переконані, що Трамп спробує змусити Україну піти на поступки РФ

Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

Зеленський знов говорив із Макроном

Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський

РФ вимагає від України відмовитись від оборонної лінії в Донецькій області без гарантій, що бої не відновляться – ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА