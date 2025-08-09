Інтерфакс-Україна
17:37 09.08.2025

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом "координацію позиції" щодо спільної роботи з США для припинення російської агресії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом "координацію позиції заради максимально продуктивної спільної роботи з Америкою".

"Координуємо позиції заради максимально продуктивної спільної роботи з Америкою. Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", - написав Зеленський у телеграм-каналі, повідомляючи про розмову з Стуббом.

Україна та Фінляндія мають найдовші у Європі кордони з Росією, і наші люди дуже добре знають, які загрози це означає. Домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки, додав Зеленський.

