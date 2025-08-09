Інтерфакс-Україна
06:42 09.08.2025

Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і президент РФ планують зустрітися в Алясці 15 серпня, повідомляють кілька поінформованих джерел, зданими одного з високопоставлених представників Білого дому, підготовка до саміту ще триває, і залучення президента України Володимира Зеленського в тій чи іншій формі залишається можливим, повідомляє CBS News.

Трамп підтвердив у своєму акаунті Truth Social, що зустріч відбудеться наступної п’ятниці. Він також зазначив, що планує "почати з Росії", але вважає, що "є шанс" організувати тристоронню зустріч із лідерами України та Росії.

"Президент Путін, я вважаю, хоче бачити мир, і Зеленський хоче бачити мир", — заявив Трамп у п’ятницю журналістам.

Як передає видання, очікувана зустріч відбувається на тлі зусиль Трампа переконати Путіна укласти угоду про припинення вогню в Україні. При цьому умови можливої мирної угоди залишаються невизначеними. Російські війська контролюють значні території на сході України, включно із захопленими і анексованими районами. Київ категорично відкидає вимоги Росії щодо виведення військ із цих територій та відмови від вступу до НАТО.

06:23 09.08.2025
Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

05:01 09.08.2025
США, Україна та європейські союзники готують зустріч у Британії перед самітом Трампа та Путіна – ЗМІ

02:03 09.08.2025
Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

01:47 09.08.2025
Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

01:19 09.08.2025
Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці

01:10 09.08.2025
Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

23:44 08.08.2025
Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

23:26 08.08.2025
Трамп: Вірменія та Азербайджан припиняють війну і стають друзями, США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном

16:58 08.08.2025
Посол Нідерландів провів зустріч з директором НАБУ, обговорили поточну ситуацію та пріоритети в роботі

14:33 08.08.2025
Сі Цзіньпін провів розмову із Путіним

