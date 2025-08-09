Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і президент РФ планують зустрітися в Алясці 15 серпня, повідомляють кілька поінформованих джерел, зданими одного з високопоставлених представників Білого дому, підготовка до саміту ще триває, і залучення президента України Володимира Зеленського в тій чи іншій формі залишається можливим, повідомляє CBS News.

Трамп підтвердив у своєму акаунті Truth Social, що зустріч відбудеться наступної п’ятниці. Він також зазначив, що планує "почати з Росії", але вважає, що "є шанс" організувати тристоронню зустріч із лідерами України та Росії.

"Президент Путін, я вважаю, хоче бачити мир, і Зеленський хоче бачити мир", — заявив Трамп у п’ятницю журналістам.

Як передає видання, очікувана зустріч відбувається на тлі зусиль Трампа переконати Путіна укласти угоду про припинення вогню в Україні. При цьому умови можливої мирної угоди залишаються невизначеними. Російські війська контролюють значні території на сході України, включно із захопленими і анексованими районами. Київ категорично відкидає вимоги Росії щодо виведення військ із цих територій та відмови від вступу до НАТО.

