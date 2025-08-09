Франція вітає домовленість щодо відносин Вірменії та Азербайджану, досягнуту у Вашингтоні

Франція привітала оголошення у Вашингтоні, під егідою президента США Дональда Трампа, про досягнення домовленості між президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо нормалізації двосторонніх відносин.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Франції, отримані результати завдяки зусиллям Сполучених Штатів є важливим кроком уперед.

"Підписання та ратифікація в найкоротші терміни Договору про мир між Вірменією та Азербайджаном дозволять завершити цей процес. У цьому контексті Франція підтримує спільний заклик сторін розпочати процес розпуску структур Мінської групи ОБСЄ", — йдеться в заяві.

Французьке МЗС підкреслило, що нормалізація відносин між Вірменією та Азербайджаном, розвиток регіональної взаємодії та відкриття кордонів — з повагою до територіальної цілісності й суверенітету держав, а також принципів, визначених Алма-Атинською декларацією 1991 року, — мають сприяти перетворенню Південного Кавказу на простір миру та процвітання.

Джерело: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/armenie/evenements/article/armenie-azerbaidjan-accord-en-vue-de-la-normalisation-des-relations-entre-l