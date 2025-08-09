Інтерфакс-Україна
Події
06:04 09.08.2025

Ворог окупував Новохатське та Толстой, просунувся поблизу кількох населених пунктів — DeepState

1 хв читати

Російські окупаційні війська захопили села Новохатське (Донецька обл.) та Толстой (Донецька обл.), а також просунулися поблизу Верхньокам’янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку, повідомляє проєкт DeepState у своєму телеграм-каналі в п’ятницю.

"Ворог окупував Новохатське та Толстой, а також просунувся поблизу Верхньокам’янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку", — йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22287

Теги: #просування #фронт #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:37 08.08.2025
На фронті за добу сталися 119 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті за добу сталися 119 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку - Генштаб

16:37 07.08.2025
На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

14:48 06.08.2025
Ворог просунувся в Серебрянському лісництві - DeepState

Ворог просунувся в Серебрянському лісництві - DeepState

00:33 06.08.2025
На фронті 113 зіткнень, на Покровському напрямку ворог втратив майже 100 окупантів - Генштаб

На фронті 113 зіткнень, на Покровському напрямку ворог втратив майже 100 окупантів - Генштаб

03:51 05.08.2025
Окупанти втратили 187 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 187 осіб на покровському напрямку - Генштаб

00:21 04.08.2025
Понад 150 боїв за добу на фронті, росіяни атакували на 13 напрямках - Генштаб

Понад 150 боїв за добу на фронті, росіяни атакували на 13 напрямках - Генштаб

10:41 03.08.2025
Ворог просунувся у районах Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя — DeepState

Ворог просунувся у районах Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя — DeepState

03:06 03.08.2025
Окупанти втратили 111 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 111 осіб на покровському напрямку - Генштаб

04:06 01.08.2025
Окупанти втратили 88 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 88 осіб на покровському напрямку - Генштаб

20:16 31.07.2025
Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру

Українські підрозділи захищають свої позиції у Часовому Яру

ВАЖЛИВЕ

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

ОСТАННЄ

Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

Франція вітає домовленість щодо відносин Вірменії та Азербайджану, досягнуту у Вашингтоні

Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

США, Україна та європейські союзники готують зустріч у Британії перед самітом Трампа та Путіна – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

Балаклійська громада зазнала атаки дронами: влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю

Внаслідок обстрілу БПЛА по Чугуєву відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку

Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

Розмір 4-го траншу Україні за Ukraine Facility склав EUR3,2 млрд замість попередніх $3,05 млрд

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА