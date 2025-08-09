Ворог окупував Новохатське та Толстой, просунувся поблизу кількох населених пунктів — DeepState

Російські окупаційні війська захопили села Новохатське (Донецька обл.) та Толстой (Донецька обл.), а також просунулися поблизу Верхньокам’янського, Новоспаського, Никанорівки, у Воскресенці, Зеленому Гаю та Торецьку, повідомляє проєкт DeepState у своєму телеграм-каналі в п’ятницю.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22287