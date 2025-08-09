03:23 09.08.2025
Балаклійська громада зазнала атаки дронами: влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю
Сьогодні вночі Балаклійська громада зазнала чергової атаки з використанням ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), ворог націлився на центральну частину міста.
Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. На місці події вже працюють відповідні екстрені служби, повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов у своєму Телеграм-каналі: "Сьогодні вночі Балаклійська громада знову зазнала атаки дронами! Окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА. Зафіксоване влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. На місці влучання наразі вже працюють відповідні екстрені служби".
Джерело: https://t.me/vkarabanov/1004