Балаклійська громада зазнала атаки дронами: влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю

Сьогодні вночі Балаклійська громада зазнала чергової атаки з використанням ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА), ворог націлився на центральну частину міста.

Зафіксовано влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. На місці події вже працюють відповідні екстрені служби, повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов у своєму Телеграм-каналі: "Сьогодні вночі Балаклійська громада знову зазнала атаки дронами! Окупанти атакували центральну частину міста ударними БпЛА. Зафіксоване влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. На місці влучання наразі вже працюють відповідні екстрені служби".

Джерело: https://t.me/vkarabanov/1004