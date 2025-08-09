Внаслідок обстрілу БПЛА по Чугуєву відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку

Внаслідок нічного обстрілу безпілотним літальним апаратом (БПЛА) по одному з віддалених мікрорайонів міста Чугуїв постраждали двоє людей, а також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, повідомляє Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.

"Цієї ночі ворог вкотре обрав мішенню наше місто, а саме один з віддалених мікрорайонів. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби", - зазначила вона у своєму повідомленні, оприлюдненому в Телеграмі.

Джерело: https://t.me/GalinaMinaeva/5039