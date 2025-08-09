Інтерфакс-Україна
Події
02:32 09.08.2025

Внаслідок обстрілу БПЛА по Чугуєву відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку

1 хв читати

Внаслідок нічного обстрілу безпілотним літальним апаратом (БПЛА) по одному з віддалених мікрорайонів міста Чугуїв постраждали двоє людей, а також пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, повідомляє Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.

"Цієї ночі ворог вкотре обрав мішенню наше місто, а саме один з віддалених мікрорайонів. Внаслідок обстрілу БПЛА відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні служби", - зазначила вона у своєму повідомленні, оприлюдненому в Телеграмі.

Джерело: https://t.me/GalinaMinaeva/5039

Теги: #наслідки #атака #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:23 09.08.2025
Балаклійська громада зазнала атаки дронами: влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю

Балаклійська громада зазнала атаки дронами: влучання в приватне домоволодіння та нежитлову будівлю

21:16 08.08.2025
Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

19:32 08.08.2025
РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

16:53 08.08.2025
ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

04:31 07.08.2025
Ворог атакував Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград

Ворог атакував Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград

00:00 07.08.2025
Сім житлових будинків у Сумах пошкоджені внаслідок атаки росіян - Григоров

Сім житлових будинків у Сумах пошкоджені внаслідок атаки росіян - Григоров

07:45 05.08.2025
РФ вдарила по залізниці в Лозовій: загинув працівник та поранено четверо людей, поїзди їдуть в об’їзд

РФ вдарила по залізниці в Лозовій: загинув працівник та поранено четверо людей, поїзди їдуть в об’їзд

06:10 05.08.2025
У Лозовій зафіксовано наймасованішу атаку з початку війни, поранено двох дітей

У Лозовій зафіксовано наймасованішу атаку з початку війни, поранено двох дітей

22:06 04.08.2025
Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

Троє загиблих через ворожі удари в Чугуївському районі — прокуратура розслідує

06:12 03.08.2025
Один із мікрорайонів Чугуєва зазнав ударів, пошкоджено житло, постраждали троє жінок – мер

Один із мікрорайонів Чугуєва зазнав ударів, пошкоджено житло, постраждали троє жінок – мер

ВАЖЛИВЕ

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

РФ поки не зважає на дедлайн для припинення вогню і продовжує вбивства - Зеленський

Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України

ОСТАННЄ

Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

Розмір 4-го траншу Україні за Ukraine Facility склав EUR3,2 млрд замість попередніх $3,05 млрд

Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці

Трамп анонсує можливий обмін територіями у рамках угоди України та РФ

Алієв, Пашинян і Трамп уклали історичну тристоронню угоду про мир і співпрацю між Вірменією та Азербайджаном

Грем підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів із Путіним для завершення війни в Україні

Трамп: Вірменія та Азербайджан припиняють війну і стають друзями, США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном

Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

Понад 50 тис. громадян у "Дії" обрали склад Антикорупційної експертної групи при агентстві PlayCity

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА