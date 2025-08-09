Інтерфакс-Україна
Події
01:47 09.08.2025

Путін запропонував США припинення війни в обмін на контроль над Східною Україною — ЗМІ

Володимир Путін цього тижня представив адміністрації президента США Дональда Трампа всеосяжну пропозицію щодо припинення вогню в Україні, що передбачає значні територіальні поступки з боку Києва в обмін на припинення бойових дій, повідомляє The Wall Street Journal, опираючись на європейських та українських чиновників.

"За їхніми словами, Путін вимагає визнання контролю Росії над Донецькою і Луганською областями, а також півостровом Крим, який Москва окупувала у 2014 році. Зокрема, він погоджується на повне припинення вогню лише за умови виведення українських військ із східної частини Донецької області", - зазначено в повідомленні.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю, на своїй сторінці у Truth Social підтвердив, що планує зустрітися з Путіним 15 серпня в Алясці на пропозицію російського лідера. При цьому він не надав додаткової інформації про точне місце чи деталі зустрічі.

"Ми подивимося, що він скаже", — заявив Трамп, коментуючи термін, який він дав Росії для згоди на припинення вогню.

За інформацією джерел, пропозиція Путіна передбачає двоетапний процес: спочатку Україна має вийти з Донецька, а лінія фронту буде заморожена. Потім президент США і президент Росії погодять остаточний мирний план, який буде обговорюватися з українською стороною.

Європейські чиновники висловили серйозні застереження щодо цієї ініціативи, побоюючись, що Москва використовує пропозицію для уникнення нових санкцій і продовження військових дій, без реальних намірів виконувати взяті зобов’язання.

Джерела:https://www.wsj.com/world/putin-russia-ukraine-ceasefire-proposal-0021453b

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114995403653615328

