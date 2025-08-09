Інтерфакс-Україна
Події
01:19 09.08.2025

Трамп анонсував зустріч з Путіним 15 серпня на Алясці

1 хв читати

Зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці, повідомив Трамп у своїй соцмережі Truth.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у Великому штаті Аляска", – написав він.

"Подальші деталі будуть пізніше", – додав Трамп та подякував за увагу до цього питання.

Раніше в цей день президент США повідомив, що вважає ймовірним найближчим часом й зустріч Путіна із президентом України Володимиром Зеленським, а також підписання мирної угоди за їх участі у найближчі місяці.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114995403653615328

Теги: #путін #світ #трамп #зустріч

