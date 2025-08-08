Інтерфакс-Україна
Події
20:50 08.08.2025

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін оголосив про початок примусової евакуації родин з дітьми з одного селища та 18 сіл прифронтової Лиманської міської територіальної громади Краматорського району Донецької області, де наразі орієнтовно перебуває 109 дітей.

"Розпочинаємо обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з селища Ярова, сіл Брусівка, Вовчий Яр, Дерилове, Діброва, Закітне, Каленики, Коровій Яр, Крива Лука, Кримки, Лозове, Озерне, Олександрівка, Середнє, Соснове, Старий Караван, Рубці, Щурове, Яцьківка Лиманської громади. Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області", - написав Філашкін в Телеграм у п'ятницю ввечері.

Далі буде

Теги: #донецька #примусова_евакуація

