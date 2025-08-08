Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо

Фото: https://www.foxnews.com

Зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним попередньо запланована на кінець наступного тижня, пише SkyNews у п'ятницю ввечері з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому.

За даними видання, точна дата зустрічі досі незрозуміла, і джерела не знають, чи буде залучений до зустрічі президент України Володимир Зеленський.

"Місце проведення все ще обговорюється, сказав чиновник, але можливі варіанти включають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим. Подальші деталі чи логістика досі незрозумілі та дуже нестабільні", - йдеться в повідомленні.

При цьому чиновник сказав, що представники РФ надали список вимог до потенційного припинення вогню, і американська сторона зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників. "Зі свого боку, українці давно заявляють, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно анексувала", - наголошує видання.