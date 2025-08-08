Інтерфакс-Україна
Події
19:42 08.08.2025

Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо

1 хв читати
Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо
Фото: https://www.foxnews.com

Зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним попередньо запланована на кінець наступного тижня, пише SkyNews у п'ятницю ввечері з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому.

За даними видання, точна дата зустрічі досі незрозуміла, і джерела не знають, чи буде залучений до зустрічі президент України Володимир Зеленський.

"Місце проведення все ще обговорюється, сказав чиновник, але можливі варіанти включають ОАЕ, Угорщину, Швейцарію та Рим. Подальші деталі чи логістика досі незрозумілі та дуже нестабільні", - йдеться в повідомленні.

При цьому чиновник сказав, що представники РФ надали список вимог до потенційного припинення вогню, і американська сторона зараз намагається отримати згоду від українців та європейських союзників. "Зі свого боку, українці давно заявляють, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно анексувала", - наголошує видання.

 

Теги: #сша #перемовини #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 08.08.2025
РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

17:45 08.08.2025
США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

США і РФ планують укласти угоду про перемир'я, щоб закріпити здобутки Путіна в Україні – ЗМІ

17:35 08.08.2025
Пентагон отримав можливість повертати в арсенали США вже виділену для Києва зброю - ЗМІ

Пентагон отримав можливість повертати в арсенали США вже виділену для Києва зброю - ЗМІ

16:53 08.08.2025
ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

16:20 08.08.2025
Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

12:35 08.08.2025
Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

06:44 08.08.2025
США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

23:58 07.08.2025
Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

00:46 07.08.2025
Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

00:56 02.08.2025
Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна, проте РФ затягує процес – виступ України на радбезі ООН

Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна, проте РФ затягує процес – виступ України на радбезі ООН

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

ОСТАННЄ

Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

Евакуація двох виправних колоній та слідчого ізолятора розпочата в Запорізькій області - правозахисники

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж

У наркологічному медзакладі в Харкові на зарплату "мертвим душам" витратили понад мільйон гривень - прокуратура

РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

У Херсоні померла поранена через російський обстріл жінка – ОВА

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

На Дніпропетровщині припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА