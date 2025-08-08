Евакуація двох виправних колоній та слідчого ізолятора розпочата в Запорізькій області - правозахисники

Керівництво Запорізької обласної адміністрації та 17 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України ухвалило рішення провести обов’язкову евакуацію засуджених та людей, взятих під варту, котрі перебувають в трьох державних установах на території Запорізької області, повідомляється на сайті Центру прав людини Zmina у п'ятницю з посиланням на інформацію від Міністерства юстиції України.

За даними центру, евакуйовують засуджених та заарештованих з Запорізького слідчого ізолятора, Вільнянської установи виконання покарань (№11) та Кам’янської виправної колонії (№101).

Голова організації "Захист в’язнів України" Олег Цвілий повідомив виданню, що виправні колонії №11, №101 та Запорізький слідчий ізолятор – це останні неевакуйовані установи, які залишалися на території Запорізької області. "За цією логікою треба евакуювати колонії в Сумах, Харкові, Кривому Розі, Миколаївській області. Поки про них мови немає", – зауважує він.

На думку правозахисника, до евакуації колоній в Запорізькій області призвела трагедія у Біленьківській виправній колонії (№99), де внаслідок російського обстрілу керованими авіабомбами в ніч на 29 липня загинули 16 в’язнів, а понад 40 опинилися в лікарнях. Повідомляється, що за три роки ворог завдав щонайменше 60 ударів по пенітенціарних установах у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.

"Евакуювати пенітенціарні установи з небезпеки уряд закликали й автори тіньового звіту для Єврокомісії, серед яких був Центр прав людини Zmina", - йдеться в повідомленні.