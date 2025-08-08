Інтерфакс-Україна
Події
18:52 08.08.2025

СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж

2 хв читати
СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж
Фото: https://www.facebook.com/

Служба безпеки України ліквідувала чергову корупційну схему ухилення від мобілізації, організатором якої виявився адвокат з Рівного, інформують в управління СБУ в Рівненській області.

Як повідомляють у спецслужбі, за матеріалами справи фігурант, який за сумісництвом є директором одного із коледжів Рівненщини, організував фіктивне зарахування на роботу військовозобов’язаних осіб. Після отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у навчальному закладі, він почав активно набирати викладачів й студентів.

"Зловмисник за певну грошову винагороду пропонував чоловікам призовного віку без відповідної освіти влаштуватись до коледжу на посаду викладачів, або ж – оформити їх на денну форму навчання. За даними слідства, вартість таких послуг становила від 30 тисяч гривень з одного "клієнта" за статус "студента" та від 3 тисяч доларів США – за працевлаштування на викладацьку посаду", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

За інформацією СБУ, при цьому навчальний процес у закладі освіти фактично не відбувався, в т.ч. через відсутність відповідної матеріально-технічної бази. Після оформлення на роботу та навчання, військовозобов’язані особи отримували відстрочки від призову на військову службу до лав ЗСУ.

Задокументовано, що у такий спосіб понад 120 "ухилянтів" намагалися уникнути мобілізації.

Під час обшуків у фігуранта виявлено та вилучено мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи, списки викладачів та студентів.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України; ч. 3 ст. 368-3 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує до восьми років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Вказаній особі обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, вирішується питання повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної оборудки.

Заходи із викриття здійснювали співробітники СБУ в Рівненській області спільно з СУ ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Теги: #мобілізація #рівненщина #схема #ухилення #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 08.08.2025
Безробітний з Краматорська отримав 15 років за шпигунство на краматорському напрямку - СБУ

Безробітний з Краматорська отримав 15 років за шпигунство на краматорському напрямку - СБУ

16:18 08.08.2025
СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

15:13 08.08.2025
СБУ на заяви керівників антикорупційних органів: матеріали про обґрунтованість підозр детективам НАБУ надано, тиску з метою свідчень немає

СБУ на заяви керівників антикорупційних органів: матеріали про обґрунтованість підозр детективам НАБУ надано, тиску з метою свідчень немає

14:56 08.08.2025
Чутки про те, що нібито детектив НАБУ Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності – СБУ

Чутки про те, що нібито детектив НАБУ Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності – СБУ

12:18 04.08.2025
НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

18:36 02.08.2025
НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

18:05 02.08.2025
НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

11:11 01.08.2025
Кабмін дозволив надсилати поштою повістки щодо призову на військову службу під час мобілізації

Кабмін дозволив надсилати поштою повістки щодо призову на військову службу під час мобілізації

18:10 30.07.2025
Шмигаль: Мобілізація на 90% - це свідоме рішення українців

Шмигаль: Мобілізація на 90% - це свідоме рішення українців

14:48 30.07.2025
Командир відділення військової частини продавав "відстрочки" від служби, посадовці ТЦК списували мобілізованих – СБУ

Командир відділення військової частини продавав "відстрочки" від служби, посадовці ТЦК списували мобілізованих – СБУ

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

ОСТАННЄ

Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо

Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

Евакуація двох виправних колоній та слідчого ізолятора розпочата в Запорізькій області - правозахисники

РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

У наркологічному медзакладі в Харкові на зарплату "мертвим душам" витратили понад мільйон гривень - прокуратура

РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

У Херсоні померла поранена через російський обстріл жінка – ОВА

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА