СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж

Фото: https://www.facebook.com/

Служба безпеки України ліквідувала чергову корупційну схему ухилення від мобілізації, організатором якої виявився адвокат з Рівного, інформують в управління СБУ в Рівненській області.

Як повідомляють у спецслужбі, за матеріалами справи фігурант, який за сумісництвом є директором одного із коледжів Рівненщини, організував фіктивне зарахування на роботу військовозобов’язаних осіб. Після отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у навчальному закладі, він почав активно набирати викладачів й студентів.

"Зловмисник за певну грошову винагороду пропонував чоловікам призовного віку без відповідної освіти влаштуватись до коледжу на посаду викладачів, або ж – оформити їх на денну форму навчання. За даними слідства, вартість таких послуг становила від 30 тисяч гривень з одного "клієнта" за статус "студента" та від 3 тисяч доларів США – за працевлаштування на викладацьку посаду", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

За інформацією СБУ, при цьому навчальний процес у закладі освіти фактично не відбувався, в т.ч. через відсутність відповідної матеріально-технічної бази. Після оформлення на роботу та навчання, військовозобов’язані особи отримували відстрочки від призову на військову службу до лав ЗСУ.

Задокументовано, що у такий спосіб понад 120 "ухилянтів" намагалися уникнути мобілізації.

Під час обшуків у фігуранта виявлено та вилучено мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи, списки викладачів та студентів.

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України; ч. 3 ст. 368-3 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує до восьми років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Вказаній особі обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, вирішується питання повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної оборудки.

Заходи із викриття здійснювали співробітники СБУ в Рівненській області спільно з СУ ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.