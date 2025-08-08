Інтерфакс-Україна
18:40 08.08.2025

РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України (ЦПД) Андрій Коваленко наголошує, що інформація про нібито наявність вже погодженого без України плану завершення війни в України розповсюджується російською стороною та не відповідає дійсності.

"Головна інформаційна тактика росії зараз - вдавати, що якийсь план завершення війни вже погоджено без України. Тому вони на різних рівнях і насичують інфополе цими новинами. СЗР Наришкіна зараз активно взаємодіє через вибудувані мережі з різними медіа. Насправді ж - це брехня", - написав Коваленко в Телеграм у п'ятницю.

Він наголосив, що тактика РФ "завжди полягала в тому, щоб вдавати, що все можна вирішити без України", а в реальності Україна працює з США, Європою, Туреччиною та іншими партнерами.

Раніше у п'ятницю агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Вашингтон і Москва нібито прагнуть досягти угоди про припинення війни в Україні, яка закріпить окупацію РФ українських територій, захоплених під час вторгнення. При цьому видання наголошує, що такий результат став би великою перемогою для Путіна. Ані Білий дім, ані Кремль не відповіли на запит про коментар, українська сторона також відмовилася коментувати ці пропозиції.

