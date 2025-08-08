Інтерфакс-Україна
Події
16:53 08.08.2025

ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

Вранці 8 серпня в смт Афіпський (Краснодарський край, РФ) внаслідок операції Головного управління розвідки Міноборони України було атаковано військову частину 90-ої зенітно-ракетної бригади протиповітряної оборони РФ.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, поблизу КПП військової частини пролунало два вибухи, внаслідок чого ліквідовано щонайменше 12 військовослужбовців РФ. Десятки окупантів отримали поранення, а також знищено техніку.

Місцеві ЗМІ та пабліки у соцмережах відразу повідомили про два вибухи в смт Афіпське, а місцеві спецслужби перекрили район та ввели режим "антитерористичної операції". На місці події спостерігалося скупчення карет швидкої допомоги та автомобілів екстрених та спеціальних служб.

Водночас для приховування факту диверсії на території військової частини у російському інфопросторі було поширено інформацію про те, що причиною вибуху стало нібито несправне газобалонне обладнання автомобіля. Паралельно ФСБ намагається видалити згадки про подію в ЗМІ та соцмережах.

Джерела в ГУР зазначають, що 90-а зенітно-ракетна бригада, яку було атаковано внаслідок спецоперації, бере участь у збройній агресії РФ проти України на херсонському та запорізькому напрямках.

Теги: #атака #гур_мо #рф

