Україна, Молдова та Румунія закликають партнерів продовжувати посилену військову допомогу українцям та посилити санкції проти РФ

Україна, Молдова та Румунія закликають міжнародних партнерів продовжувати посилену міжнародну військову допомогу українській державі, включаючи надання додаткових сучасних систем протиповітряної оборони, йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ України, Республіки Молдова та Румунії.

Відповідну заяву глави МЗС України, Молдови та Румунії підписали за результатами зустрічі у Чернівцях у п'ятницю, 8 серпня.

Румунія та Республіка Молдова висловили непохитну солідарність з Україною та її народом, "який мужньо й на законних підставах протистоїть агресивній війні Росії, що триває з лютого 2014 року та переросла в незаконне, нічим не спровоковане й абсолютно необґрунтоване повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року". Очільники відомств наголосили, що агресивна війна з боку РФє злочином проти українського народу, грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Статуту ООН, а також серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності як у Європі, так і за її межами.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів продовжувати посилену міжнародну військову допомогу Україні, включаючи надання Україні додаткових сучасних систем протиповітряної оборони, поряд з розширеною міжнародною військовою допомогою в більш широкому контексті. Постійні ракетні та дронові атаки з боку Росії становлять дедалі більшу загрозу для України та підвищують рівень безпекових ризиків за її межами, зокрема для Румунії та Республіки Молдова", - йдеться у заяві.

Міністри визнали, що зміцнення спроможностей протиповітряної оборони України є важливим кроком до посилення загальної безпеки та оборони України, захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури, а також зменшення більш широких регіональних ризиків безпеки.

Також вони рішуче закликали до максимального тиску на Росію шляхом збереження та подальшого посилення санкційної політики проти держави-агресора з метою зміни її поведінки шляхом позбавлення ресурсів, необхідних для ведення невиправданої агресивної війни проти України.

"Ми також закликаємо до подальшого посилення санкцій, особливо в секторах, що мають ключове економічне значення для Росії", - йдеться у заяві.

Наголошується, що Росія повинна виплатити компенсацію за свою незаконну агресивну війну проти України, а питання використання заморожених активів РФ залишається важливим і потребує вирішення з урахуванням наявних правових викликів.