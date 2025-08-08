Чутки про те, що нібито детектив НАБУ Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності – СБУ

В Службі безпеки України спростовують чутки і заяви про те, що затриманий СБУ детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов займався документуванням відомого бізнесмена.

"Стосовно того, що нібито "детектива НАБУ Р. Магамедрасулова затримали за документування відомого бізнесмена". Усі заяви та чутки про те, що нібито Р. Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.