СБУ на заяви керівників антикорупційних органів: матеріали про обґрунтованість підозр детективам НАБУ надано, тиску з метою свідчень немає

В Службі безпеки України відреагували на заяви керівників антикорупційних органів: окремі матеріали із підтвердженням обґрунтованості оголошених детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підозр надано директору НАБУ, тиску з метою свідчень про російських вплив на НАБУ немає, затриманий детектив НАБУ не займався документуванням одного із відомих українських бізнесменів.

"Коментуючи заяви в ЗМІ з боку керівників НАБУ та САП, Служба безпеки України зазначає наступне… ⁠ ⁠Стосовно тез, що "матеріали кримінальних проваджень не надали НАБУ, а також - ЗМІ"… 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

В СБУ зазначають, що відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства.

"Слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом. Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіо-розмовами фігурантів", - наголошується в повідомленні.

При цьому СБУ заявляють, що весь масив доказової бази буде надано виключно суду - в порядку, передбаченому процесуальними нормами.

"⁠Стосовно заяв про нібито "тиск на певних людей, аби вони свідчили, що в НАБУ дійсно є російські впливи". Жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може. А про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов", - інформує також СБУ.

В повідомленні нагадується, що під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ. "Тож будь-які заяви представника проросійської партії ОПЗЖ про "небезпеку, яка загрожує життю", вважаємо спробою уникнути кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, СБУ відреагувало на заяви про те, що нібито "детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за документування відомого бізнесмена".

"Усі заяви та чутки про те, що нібито Р. Магамедрасулов займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів, не відповідають дійсності. Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан)", - вказано в повідомленні.

В Службі зазначають: "Будь-які заяви третіх осіб, які свідомо маніпулюють фактами, субʼєктивно оцінюють оприлюднені Службою матеріали, "забуваючи" про торгівлю з рф, є неприпустимими".

В СБУ нагадують, що Магамедрасулову оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. Він підозрюється у веденні бізнесу в рф (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до республіки Дагестан). Підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин рф – Сентябр Магамедрасулов.

"Вважаємо розповсюдження нічим не підтверджених маніпулятивних заяв щодо даних резонансних кримінальних проваджень спробою чинити публічний тиск на представників судової гілки влади", - резюмують в СБУ.