Мінрозвитку та концесіонер Херсонського порту обговорили перегляд умов концесії з урахуванням форс-мажору

Фото: https://mindev.gov.ua/

Міністерство розвитку громад та територій на засіданні робочої групи обговорили перегляд умов концесійного договору Херсонського морський торговельний порту з його концесінером з урахуванням того, що у жовтні 2025 року набудуть чинності законодавчі зміни, які нададуть змогу адаптувати концесійні угоди до умов форс-мажору

"Ми спільно працюємо над тим, щоб навіть у складній безпековій ситуації використовувати здобутки державно-приватного партнерства у розвитку інфраструктури", – цитуються у релізі Мінрозвитку в п’ятницю слова заступника міністра Андрія Кашуби.

Згідно з ним, новий закон про приватно-публічне партнерство (ППП) №4510, днями підписаний президентом, у разі форс-мажору надасть можливість призупиняти строк договорів, змінювати фінансові умови та врегульовувати соціальні питання з урахуванням соціального аспекту та особливостей відновлення портової інфраструктури.

Участь у зустрічі взяли заступники міністра Андрій Кашуба та Марина Денисюк, представники компанії-концесіонера ТОВ "Херсонський порт" і Адміністрації морських портів України, а також заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

Як повідомлялося, Херсонський морський торговельний порт 2020 року було передано в концесію на 30 років компанії "Рисоіл-Херсон". Пізніше стало відомо, що співінвестор компанії "Рисоіл-Херсон" Джемал Інаїшвілі вийшов із проєкту. За його словами, основною причиною такого рішення було затягування процесу передачі порту концесіонеру.

Другим довоєнним проєктом концесії порту стала передача в концесію майна порту "Ольвія" (Миколаїв) в грудні 2021 року на 35 років катарській QTerminals Olvia. Інвестиції компанії оцінювали в 3,4 млрд грн. Крім того, коштом компанії планувалося будівництво нового тунелю під залізницею в Корабельному районі в Миколаєві вартістю 80 млн грн.

З початком широкомасштабної агресії Росії судноплавство було припинено як у Херсонському порту, так і у Миколаївському.

Тимур Ткаченко, який на той час був заступником глави Мінрозвитку, в листопаді 2024 року зазначив, що триває підготовка до перезапуску концесійних проєктів у портах "Ольвія" і "Херсон".