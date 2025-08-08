Зустріч між Трампом і Путіним може відбутися вже наступного тижня – ЗМІ

Фото: https://www.foxnews.com

Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним може відбутися вже наступного тижня, повідомляє Fox News.

"Два джерела, знайомі з ходом переговорів, повідомили Fox News, що саміт може відбутися вже цього понеділка, причому одним з обговорюваних місць є Рим. Якщо зустріч буде перенесена на пізніший термін, то Рим все ще може бути можливим місцем проведення, хоча інші країни Європи та світу також розглядаються", - вказується у повідомленні.

Раніше, виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп не відповів на запитання про потенційне місце зустрічі, але на запитання про зустріч з Путіним і Зеленським сказав, що "є дуже хороша перспектива, що вони зустрінуться".

Він відмовився прогнозувати, наскільки він близький до досягнення угоди про припинення бойових дій, сказавши: "Я вже був розчарований у цьому питанні".