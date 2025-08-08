Інтерфакс-Україна
Події
13:06 08.08.2025

Україна та ЄС обговорили потреби у фінансуванні ОПК на 2025-2026 рр.

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч із заступником голови представництва ЄС в Україні Ґедимінасом Навіцкасом, під час якої обговорили питання фінансування у поточному та наступному роках.

"Для України важливим питанням залишається завчасне планування фінансування ОПК, а також поставок озброєння та іншої допомоги. Щоб розуміти, які обсяги виробництва зброї ми можемо мати на початку 2026 року, його потрібно профінансувати цього річ. Наразі є потреба у $6 млрд", - цитує Боєва пресслужба Міноборони в п'ятницю.

Сторони обговорили розподілення фінансування – на виробництво FPV-дронів, далекобійних засобів та дронів-перехоплювачів. Також проаналізували потребу у безпековій допомозі Україні на 2026 рік.

Боєв обговорив з Навіцкасом подальші кроки в межах ініціативи Security Action for Europe (SAFE), яка має сприяти повноцінній інтеграції України в європейський оборонно-промисловий простір. Зокрема, обговорили процес визначення країн-учасниць ініціативи та проєктів, що фінансуватимуться.

Представник ЄС запевнив, що Європа зацікавлена в довгостроковій підтримці України та спільному розвитку оборонних проєктів.

Теги: #міноборони #фінансування #опк #єс

