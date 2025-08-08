Інтерфакс-Україна
Події
12:35 08.08.2025

Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

1 хв читати
Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сподівається, що президент США Дональд Трамп продовжить вводити санкції проти Росії, оскільки це допоможе покласти край війні проти України, повідомляє агентство Reuters.

"Я, звичайно, сподіваюся, що президент Трамп запровадить ці санкції", – сказала вона в інтерв'ю агентству. "Ми бачимо – і зараз також підозрюємо – що причиною того, що Росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, є те, що збільшення поставок зброї (в Україну) безумовно посилює тиск на Росію, змушуючи її шукати вихід із війни", - додала Валтонен.

Теги: #санкції_рф #сша #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:44 08.08.2025
США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

04:43 08.08.2025
Трамп використовує економічний тиск для зупинення війни - Держдеп

Трамп використовує економічний тиск для зупинення війни - Держдеп

03:22 08.08.2025
Трамп очікує на зустріч з Алієвим та Пашиняном у п'ятницю

Трамп очікує на зустріч з Алієвим та Пашиняном у п'ятницю

23:58 07.08.2025
Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

11:09 06.08.2025
Фінляндія передала Україні загалом 31 автомобіль рятувальної служби з січня цього року - уряд

Фінляндія передала Україні загалом 31 автомобіль рятувальної служби з січня цього року - уряд

09:49 06.08.2025
Вторинні мита зроблять енергоресурси РФ задорогими для тих, хто вважає їх надто дешевими – Єрмак

Вторинні мита зроблять енергоресурси РФ задорогими для тих, хто вважає їх надто дешевими – Єрмак

10:24 05.08.2025
Україна має продовжувати санкційну політику проти російських видавництв і авторів - директорка УІК Коваль

Україна має продовжувати санкційну політику проти російських видавництв і авторів - директорка УІК Коваль

06:39 05.08.2025
Стубб: наближається термін для припинення вогню, встановлений Трампом. Фінляндія підтримує зусилля припинення вогню

Стубб: наближається термін для припинення вогню, встановлений Трампом. Фінляндія підтримує зусилля припинення вогню

12:08 04.08.2025
Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

Зеленський ввів санкції проти 23 компаній та 39 осіб, причетних до розкрадання зерна та надр на окупованих територіях

17:07 03.08.2025
Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

Зеленський запровадив санкції проти капітанів тіньового флоту РФ

ВАЖЛИВЕ

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

ОСТАННЄ

Туск: Російське вторгнення в Україну незабаром може бути "заморожене"

Шмигаль пропонує долучити Україну до ініціативи з розмінування Чорного моря за участі Болгарії, Туреччини та Румунії

Керівник ЦПД: Уся інформація в медіа про "домовленості" щодо України – це вигадки

Україна та ЄС обговорили потреби у фінансуванні ОПК на 2025-2026 рр.

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

Перший переговорний кластер до вступу в ЄС для України та Молдови має бути відкритий одночасно – розмова Зеленського і Туска

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

Керівники антикорупційних органів: Наступним кроком впливу може бути спроба заміни керівників НАБУ і САП

Директор НАБУ: Правоохоронець, у якого проводили обшук, погрожував "обраткою", фіксуємо такі натяки

"ДТЕК" за дві доби відновив електропостачання для 170 тис. абонентів на Київщині після негоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА