Глава МЗС Фінляндії: США повинні ввести санкції проти Росії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сподівається, що президент США Дональд Трамп продовжить вводити санкції проти Росії, оскільки це допоможе покласти край війні проти України, повідомляє агентство Reuters.

"Я, звичайно, сподіваюся, що президент Трамп запровадить ці санкції", – сказала вона в інтерв'ю агентству. "Ми бачимо – і зараз також підозрюємо – що причиною того, що Росія знову продемонструвала певну готовність до переговорів, є те, що збільшення поставок зброї (в Україну) безумовно посилює тиск на Росію, змушуючи її шукати вихід із війни", - додала Валтонен.