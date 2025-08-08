8 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1262 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1262 RUSSIAN AGRESSION

8 серпня в Україні відзначають День військ зв'язку.

Ще сьогодні Міжнародний день кота, День цифрового кочівника, Міжнародний день альянсів, День народження холодильника, Міжнародний день альпінізму, Міжнародний день офтальмології, Міжнародний день нескінченності, День "Щастя є!".

Православна церква вшановує пам'ять святого сповідника Еміліана; святих мучеників Елевтерія і Леоніда.

День військ зв'язку

Сьогодні, 8 серпня, Україна відзначає День військ зв'язку – професійне свято тих, хто забезпечує надійний зв'язок та комунікацію у Збройних Силах України. Ця дата має глибоке історичне коріння та символізує важливу роль зв'язківців у забезпеченні обороноздатності країни.

Історія українських військ зв'язку розпочалася ще у 1917 році зі створення управління зв'язку у Генеральному штабі Збройних Сил України. За часів Павла Скоропадського вже існував радіотелеграфний підрозділ. Після здобуття Україною незалежності, у 1992 році, було створено Головне управління зв'язку ЗС України, що поклало початок формуванню сучасної системи військового зв'язку.

Міжнародний день кота

Неофіційне свято, відзначається щорічно з 2002 р. Започатковано Міжнародним фондом захисту тварин з метою привернути увагу до важливості котів у житті людей та підвищити обізнаність про їх захист. Свято є чудовою нагодою для власників котів та любителів цих тварин показати свою любов і турботу.

День цифрового кочівника

Присвячений спільноті віддалених працівників, які обрали стиль життя, що поєднує роботу та подорожі. Цифрові кочівники працюють з будь-якого місця, де є доступ до інтернету, що дозволяє їм подорожувати світом і водночас виконувати свої професійні обов’язки. Цей спосіб життя надає багато переваг, таких як гнучкість, можливість знайомитися з новими культурами та людьми, а також уникати традиційних офісних обмежень.

Міжнародний день альянсів

Присвячений визнанню та просуванню сили союзництва у всьому світі. Заснований у 2023 році і має на меті сприяти інклюзивності, будувати мости підтримки та взаєморозуміння між різними спільнотами.

День народження холодильника

Цей день присвячений винаходу холодильника, який значно змінив побут людей у всьому світі. Перший патент на холодильник отримав американський винахідник Альберт Маршалл 8 серпня 1899 року. Його пристрій працював на дровах, вугіллі та газі, і коштував більше, ніж автомобіль "Форд".

Міжнародний день альпінізму

Присвячений усім, хто любить гори, пригоди та виклики, які вони приносять. Дата свята вибрана не випадково. Саме 8 серпня 1786 року швейцарці Мішель-Габріель Паккард і Жак Бальм стали першими людьми, які підкорили найвищу вершину Альп — Монблан, висотою 4810 метрів. Цей подвиг став символом мужності та витривалості, які є невід’ємними якостями альпіністів.

Міжнародний день офтальмології

Професійне свято лікарів-офтальмологів. Міжнародний день офтальмології проводиться з 2004 року.

Міжнародний день нескінченності

Восьмого числа восьмого місяця щорічно проводиться Міжнародний день нескінченності. Засновником цього дня є Жан-П’єр Аді Феньйо – філософ, поет, журналіст, письменник-фантаст.

День "Щастя є!"

8 серпня відзначається День "Щастя є!", або Happiness Happens Day. Цей день проводиться за ініціативою Таємного суспільства щасливих людей з 1999 року під девізом "Зізнайтеся, що у вас щасливий день".

Цього дня народилися:

320 років від дня народження Девіда Гартлі (1705-1757), англійського психолога, філософа-матеріаліста, лікаря, одного з засновників асоціативної психології. Дату народження подано за Encyclopædia Britannica; за іншими даними народився 21.07.1705 р., 30.08.1705 р.;

145 років від дня народження Володимира Петровича Левинського (1880-1953), українського вченого, публіциста, редактора, журналіста, громадсько-політичного діяча (Австрія);

120 років від дня народження Вахтанга Степановича Ананяна (1905-1980), вірменського письменника;

120 років від дня народження Андре Жоліве (1905-1974), французького композитора.

Ще в цей день:

1949 - У Страсбургу відбувається перша сесія Ради Європи;

1965 - У Шешорах (Івано-Франківська область) відбувається мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку;

1974 - Президент США Річард Ніксон оголошує, що йде у відставку в зв'язку з Вотергейтським скандалом;

1998 - Американець Майкл Кірні стає наймолодшим магістром наук (у біохімії) — диплом він отримав у віці 14 років 8 місяців;

2000 - Учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголошують про початок дослідів з клонування людини;

2004 - Вводять в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;

2012 - Президент України Віктор Янукович підписує антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;

2017 - Компанія Coca-Cola встановлює перший в історії тривимірний білборд.

Церковне свято:

День пам’яті святого сповідника Еміліяна

Він був візантійським святим і сповідником, який жив у першій половині IX століття. Єпископом міста Кизика за правління імператора Лева V Вірменина (813-820), відомого своїми іконоборчими поглядами.

Еміліян твердо виступав проти імператорського едикту, який забороняв вшановування святих образів. Він вважав, що питання про іконовеличання мають вирішуватися лише в Церкві духовними особами, а не в царському палаці. За свою тверду віру та відстоювання церковних традицій преподобний зазнав переслідувань і вигнання. Помер у вигнанні, знеможений важкими умовами та стражданнями.

Іменини: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.