На Одещині жінку засудили до 7 років за смертельне побиття співмешканця - прокуратура

Мешканку Одеської області засудили до 7 років ув'язнення за смертельне побиття співмешканця в нетверезому стані, але вона повідомила про намір укласти контракт зі Збройними силами України, повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

"В суді прокурори довели, що в січні поточного року жінка проживала з чоловіком в його будинку в с. Балкове. Під час спільного розпивання алкоголю з ним та ще одним знайомим, вона посварилася зі своїм співмешканцем", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, її визнано винною в завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

"Обурена вимогою залишити його житло і відмовою прийняти її допомогу у догляді за матір’ю, обвинувачена вдарила чоловіка кулаком в обличчя. Коли той упав, побила ногами та пішла геть. Потерпілий знепритомнів, а швидку та поліцію викликали лише через кілька днів", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що внаслідок тяжкої черепно-мозкової травми через 11 днів потерпілий помер у лікарні.

"У суді жінка визнала провину та щиро розкаялася. Також повідомила про намір укласти контракт на проходження військової служби. Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснював Роздільнянський районний відділ поліції.

Джерело: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=396518