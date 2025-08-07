Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

Україна та Молдова мають разом відкрити перші кластери про переговори про вступ до ЄС, все для цього готово, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Шлях України та Молдови до Європейського Союзу є так само неподільним, як і наша безпека. Це відповідає національним інтересам Румунії. Сила та вплив українсько-молдовської єдності на шляху до Європейського Союзу спрацьовували вже неодноразово", - сказав він під час заяви до медіа разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою.

Сибіга закликав "зберігати цю єдність у найбільш відповідальні моменти, щоб досягти спільного успіху".

"Ми маємо відкрити перші кластери з Молдовою разом. Все для цього готово", - заявив міністр.