Інтерфакс-Україна
Події
18:55 07.08.2025

Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться із Зеленським, – ЗМІ

1 хв читати
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним лише в тому випадку, якщо диктатор також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє New York Post з посиланням на представника Білого дому.

"Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч (з Трампом – ІФ-У) відбулася. Місце зустрічі ще не визначено", - заявив представник адміністрації президента США.

Раніше Москва заявила, що Москва і Вашингтон домовилися "в принципі" про проведення зустрічі Путіна і Трампа тет-а-тет.

"Була досягнута принципова домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі на вищому рівні, тобто зустрічі президента Володимира Путіна і Дональда Трампа", - заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, стверджуючи, що це було зроблено "за пропозицією американської сторони".

Білий дім не підтвердив двосторонню зустріч. Про неї також не згадувалося під час прес-конференції в середу, на якій говорилося про можливу тристоронню зустріч за участю президентів США, Росії та України.

Зазначається, що Кремль все ще чинить опір ідеї включення Зеленського у зустріч.

"Перш за все, ми пропонуємо зосередитися на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом і вважаємо головним, щоб ця зустріч була успішною і результативною", - сказав Ушаков.

Теги: #путін #трамп #зеленський

