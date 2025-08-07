Кількість багатоповерхівок у Києві, з яких довелося відселити мешканців, збільшилася вдвічі з початку року - КМДА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Перелік найбільш пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Києві, з яких частині мешканців довелося відселитися, наразі включає 88 об’єктів, із них 49 туди включені у цьому році, при цьому 25 сильно пошкоджених будинки вже відновлені, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у четвер.

"Тобто кількість суттєво пошкодженого житла цього року в Києві збільшилася вдвічі, як порівняти з минулими роками повномасштабної війни. У столиці вже відновили 25 сильно пошкоджених будинків, ще на 7 об’єктах тривають роботи. Щодо інших будинків триває розробка проєктно-кошторисної документації, отримання експертних звітів і необхідних дозволів", - йдеться в повідомленні.

За даними департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, з початку повномасштабного вторгнення в столиці зазнали пошкоджень різного ступеня 3 тис 129 будівель і споруд, зокрема 2 тис 134 багатоквартирні житлові будинки, із них у 2025 році – 957.

У департаменті відзначають, що відновлення пошкоджених внаслідок військової агресії РФ житлових будинків триває постійно. Одразу після ворожих обстрілів міські служби затягують плівкою і закривають фанерою пошкоджені вікна та балкони в помешканнях киян, надають матеріали постраждалим мешканцям, лагодять дахи будинків.

Постраждалі мешканці через районні управління соціальної та ветеранської політики можуть подати заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тис грн (у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам"). Тим, чиє житло визнають непридатним, виплачують одноразово 40 тис грн на оренду тимчасового житла, а до моменту відновлення житла (максимально 1 рік) вони отримують щомісячну допомогу в розмірі 20 тис грн. Окрім цього всі, чиє житло зазнало пошкоджень, мають отримати допомогу в межах державної програми "єВідновлення" через застосунок "Дія", йдеться в повідомленні.