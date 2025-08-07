Інтерфакс-Україна
Події
16:50 07.08.2025

УЧХ продовжує евакуацію мешканців мікрорайону Корабел у Херсоні

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує евакуацію мешканців мікрорайону Корабел у Херсоні.

"Евакуація з району Корабел у Херсоні триває… Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста допомагають евакуюватись місцевим жителям до безпечніших районів міста, де евакуйовані отримують прихисток та всю необхідну допомогу. Наші волонтери - поруч на кожному етапі", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Волонтери забезпечують людей водою, чаєм та легкими перекусами.

Команда фахівців напряму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки УЧХ надає першу психологічну допомогу евакуйованим людям. Психологи допомагають впоратися з емоційним навантаженням, долати травматичний досвід, навчають технікам саморегуляції, з особливою увагою до тих, хто потребує найбільшої підтримки. Вони організовують для дітей ігри, творчі заняття та активності, які допомагають зменшити стрес і повернути відчуття безпеки.

Фахівці УЧХ працюють у тісній взаємодії з медичними працівниками та соціальними службами, щоб забезпечити комплексну підтримку для кожного евакуйованого.

За даними Херсонської ОВА станом на 12:00 четверга, з мікрорайону Корабел вже евакуйовано 1009 осіб, серед них - 56 дітей і 110 осіб з маломобільних категорій.

 

Теги: #херсон #тчху #евакуація #учх

