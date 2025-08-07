Інтерфакс-Україна
16:48 07.08.2025

Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2027 р.

Україна та Молдова під час засідання змішаної комісії з перевезень домовились щодо продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2027 року.

Згідно із повідомленням Міністерства розвитку громад та територій у четвер, продовження терміну перевезень дозволить українським та молдавським перевізникам надалі виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

"Молдова для нас – важливий партнер і транзитний маршрут на шляху до ЄС. Дякую колегам за розуміння й співпрацю. Далі з командою робимо все, щоб українські перевізники мали чіткі, прозорі та доступні умови роботи", - написав заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у Facebook.

За словами віце-прем'єр міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, за минулий рік товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 12% та склав близько $1,1 млрд.

"Велику роль у цьому відіграє саме лібералізація автомобільних перевезень між нашими країнами, адже бездозвільний проїзд дає можливості доставляти товари без обмежень під час перевезень", - зазначив міністр.

В Міністерстві нагадали, що вперше угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Молдовою була підписана у серпні 2022 року. У 2023 році сторони досягли домовленості про продовження "транспортного" безвізу до кінця 2025 року.

"Таким чином, це друге продовження угоди, що забезпечить сталість двосторонніх та транзитних перевезень", - додали в міністерстві.

Зазначається, що українські перевізники мають спрощені умови вантожоперевезень до 35 країн Європи.

