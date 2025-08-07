На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Станом на 16:00 загальна кількість бойових зіткнень становить 69, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Активніше всього росіяни атакували на покровському та лиманському напрямках.

Так, на покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців. Сім боєзіткнень досі тривають.

На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили сім ворожих атак. На південно-слобожанському напрямку ворог атакував двічі, одне боєзіткнення наразі триває.

На куп’янському напрямку російські окупанти здійснили шість атак, три боєзіткнення тривають дотепер.

На сіверському напрямку підрозділи росіян чотири рази намагалися просуватися на позиції українських військ, два боєзіткнення тривають; на ераматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, бій триває.

На торецькому напрямку українські підрозділи відбили чотири штурмові дії загарбників, ще дві атаки тривають.

На новопавлівському напрямку українські захисники зупинили дві штурмові дії ворожих військ, на оріхівському напрямку відбили одну атаку. На гуляйпільському та придніпровському напрямках супротивник наступальних дій не проводив.