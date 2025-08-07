Обленерго планують заживити знеструмлених через негоду абонентів у дев'яти областях до кінця доби

Станом на ранок 7 серпня через несприятливі погодні умови у вигляді грози, граду і поривів вітру повністю або частково були знеструмлені 186 населених пунктів у дев’яти областях.

"Ремонтні бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. Заживлення усіх знеструмлених абонентів очікується до кінця доби", - повідомила НЕК "Укренерго" в четвер.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії знизилось. Зокрема, станом на 9:30 7 серпня воно було на 6,4% нижчим, ніж станом на той самий час попереднього дня – у середу. Причина – суттєве зниження температури повітря у більшості регіонів України.

"Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтеся потужними електроприладами з 10:00 до 15:00", - звернулося "Укренерго" до споживачів.

Своєю чергою, як повідомило Міністерство енергетики України, станом на 7 серпня енергосистема працює збалансовано, планових обмежень для споживачів не передбачено. Проводиться інтенсивна підготовка енергетичного обладнання до нового опалювального сезону та забезпечення стабільної роботи в умовах літніх пікових навантажень.