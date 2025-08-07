Інтерфакс-Україна
06:57 07.08.2025

7 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1261 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1261 RUSSIAN AGRESSION

7 серпня відзначають День професійного спікера, День особливо безглуздої упаковки.

Православна церква – вшановує пам'ять святого преподобного мученика Дометія.

День професійного спікера

Створений для того, щоб об’єднати людей, які виступають на сцені, не бояться говорити на будь-яку тему, інформують, навчають та надихають інших своїми словами.

Ідея святкувати цей день виникла через важливість публічних виступів у нашому житті. Багато людей відчувають страх перед виступами, але професійні спікери долають цей страх і використовують свої навички для передачі знань та досвіду.

Святкувати День професійного спікера можна у різний спосіб: відвідувати семінари, тренінги, виступати на сцені, ділитися своїми історіями успіху та невдачами у цій сфері. Це чудова можливість для саморозвитку та подолання власних страхів.

День особливо безглуздої упаковки

День особливо безглуздої упаковки - відзначається 7 серпня, це скоріше екологічна ініціатива і заклик до раціонального використання ресурсів та збереження планети.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Миколи Олексійовича Руберовського (1845-1915), українського філолога, лексикографа, педагога;

170 років від дня народження Іштвана Молнара (1855-1920), угорського літературознавця, перекладача, журналіста, дослідника творчості Т. Шевченка;

155 років від дня народження Осипа Петровича Куриласа (1870-1951), українського живописця, графіка.

Ще в цей день:

1918 - Українська Держава й Всевелике Військо Донське підписують договір про кордони;

1960 - Кот-д'Івуар проголошує незалежність від Франції;

1964 - у США ухвалюють Тонкінську резолюцію, що дозволила розширити участь США у війні у В'єтнамі;

1970 – Проведення першого комп'ютерного шахового турніру;

1993 - Частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;

1998 - Терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких гине 258 людей;

2000 - Японці винаходять водневий електромобіль;

2008 - Починається російсько-грузинська війна;

2016 - Початок "стрілянини на півночі Криму" — інсценована спецпровокація російських спецслужб з метою імітації "нападу диверсантів ГУР МО України" начебто закинутих з материкової України до Криму.

Церковне свято:

День пам’яті святого преподобного мученика Дометія

Святий преподобний мученик Дометій народився в Персії і спочатку був язичником. Прийнявши християнську віру, він вступив до монастиря в Месопотамії, а згодом перейшов до монастиря святих Сергія і Вакха над рікою Євфрат, де був висвячений на диякона.

Вважаючи себе негідним священства, Дометій залишив монастир і оселився в печері в Сирії, де проводив час у молитвах і пості. Його побожність і чудеса привертали до нього багатьох людей, які приходили за духовними порадами.

Під час правління імператора Юліана Відступника, Дометій був звинувачений у християнстві. Імператорські посланці, знайшовши його за молитвою, наказали йому йти до імператора. Коли Дометій відмовився, його закидали камінням, а печеру завалили. Він загинув мученицькою смертю 363 року.

Іменини: Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро.

