Інтерфакс-Україна
Події
21:14 06.08.2025

Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

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Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

Схоже, що РФ більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує, головне, щоб вони не обманули в деталях США та Україну, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, коментуючи свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях, ані нас, ані Сполучені Штати", - сказав Зеленський у середу.

 

Теги: #припинення_вогню #зеленський #рф

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