Інтерфакс-Україна
Події
18:37 06.08.2025

Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

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Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, де обговорив з командирами оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу, а також забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів.

"Була відверта і змістовна розмова з командирами про оперативну обстановку в зоні відповідальності підрозділу, наявні проблеми та шляхи їх вирішення. Окремо – про досвід застосування безпілотних систем і боротьби з операторами російських дронів. Обговорили перспективну зброю та забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів: вибухівкою, оптоволокном та іншими необхідними компонентами", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент відзначив воїнів підрозділу державними нагородами, і подякува за Курську операцію та за дуже сміливі кроки.

Крім того, окремо обговорили потреби бригади в протипіхотних мінах, пікапах, квадроциклах.

"Уже доручив на Ставці підготувати чіткий порядок дій, який дозволить бригадам напряму купувати пікапи за тим самим принципом, як це працює з дронами. Реалізація цього має бути оперативною", - наголосив Зеленський.

Теги: #дрони #командири #зеленський #сумська_область

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